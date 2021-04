Rinnovo organi centrali FNO Professioni Sanitarie: ecco il Programma della Lista Vera. (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutto pronto per le Elezioni per il Rinnovo del Comitato centrale e dei Revisori dei conti FNO TSRM e PSTRP 2021-2025. ecco il Programma della Lista “Vera”. Herman Balestra, fisioterapista, è il candidato probabilmente da battere nella lotta per la conquista della Federazione Nazionale delle Professioni Sanitarie. E’ il capoLista del movimento “Vera”, che sfida gli altri due pretendenti Teresa Calandra (Armonia) e Giuseppe Morabito (Cambio di Passo). I nominativi dei candidati della Lista di Balestra sono stati scelti sulla base di quanto viene indicato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 sull’equilibrio di genere e ricambio generazionale. “Abbiamo valutato le ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Tutto pronto per le Elezioni per ildel Comitato centrale e dei Revisori dei conti FNO TSRM e PSTRP 2021-2025.il”. Herman Balestra, fisioterapista, è il candidato probabilmente da battere nella lotta per la conquistaFederazione Nazionale delle. E’ il capodel movimento “”, che sfida gli altri due pretendenti Teresa Calandra (Armonia) e Giuseppe Morabito (Cambio di Passo). I nominativi dei candidatidi Balestra sono stati scelti sulla base di quanto viene indicato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 sull’equilibrio di genere e ricambio generazionale. “Abbiamo valutato le ...

