Pregliasco | “Per i miei figli troppo in tv | quando mi vedono cambiano canale”

"I miei figli mi contestano la 'sovraesposizione' in tv, quando mi vedono, cambiano canale…". Scherza, ma non troppo, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano e presidente Anpas, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai. "quando mi vedono mi dicono che sono 'un caso grave', perché non ci vediamo mai. Io cerco di rispondere ma con risultati assolutamente irrisori…", aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

