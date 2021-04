Polizia di Minneapolis spara e uccide ventenne afroamericano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladiha ucciso a colpi d’arma da fuoco una Brooklyn Center, alla periferia della città e sono esplose nuove proteste degenerate in scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, mentre è in corso il processo contro l’agente Derek Chauvin, accusato di aver ucciso George Floyd lo scorso maggio durante l’arresto. La vittima è stata identificata dai familiari come Daunte Wright. I fatti sono avvenuti ieri poco prima delle 14, quando un agente ha fermato un veicolo in seguito ad una presunta violazione del codice stradale. Laha dichiarato che l’autista è rientrato nel veicolo mentre gli agenti tentavano di arrestarlo e un poliziotto ha aperto il fuoco.