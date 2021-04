Patrizia De Blanck senza dente di fronte a Paolo Bonolis: l’incidente prima della puntata di “Avanti un altro! Pure di sera” (Di lunedì 12 aprile 2021) Si conferma essere un successo Avanti un altro!, in programma che alla conduzione vede l’amatissimo Paolo Bonolis che non lascia intimidire dalla concorrenza anche quando si trova in prima serata. Così infatti ieri sera, 11 aprile, Bonolis si è portato a casa la serata battendo anche la concorrenza della Rai che aveva proposto La compagnia del cigno. Nella puntata in prima serata di Avanti un altro, idea nata per festeggiare i 10 anni del programma, hanno preso parte per l’occasione grandi volti dello spettacolo tra cui molti ex del Grande Fratello Vip. Non è mancata nemmeno Patrizia De Blanck che si è però dovuta ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Si conferma essere un successoun, in programma che alla conduzione vede l’amatissimoche non lascia intimidire dalla concorrenza anche quando si trova inta. Così infatti ieri, 11 aprile,si è portato a casa lata battendo anche la concorrenzaRai che aveva proposto La compagnia del cigno. Nellainta diun altro, idea nata per festeggiare i 10 anni del programma, hanno preso parte per l’occasione grandi volti dello spettacolo tra cui molti ex del Grande Fratello Vip. Non è mancata nemmenoDeche si è però dovuta ...

