(Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 21 febbraio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove si è disputato il Preolimpico maschile di, al termine della manifestazione, si è svolto il sorteggio dei gironi dei tornei olimpici femminile e maschile. Il Settebello era testa di serie assieme alla Spagna tra gli uomini, dunque l’Italia era già certa di evitare gli iberici. La squadra di Sandro Campagna, però, ha schivato un girone di ferro, soprattutto pescando il Giappone e non la Croazia dalla sesta fascia. Avversarie degli azzurri, infatti, nella prima fase a gironi a, nel Gruppo A, saranno Ungheria (02 agosto, ore 03.00), Stati Uniti (29 luglio, ore 07.00), Sudafrica (25 luglio, ore 03.00), Grecia (27 luglio, ore 08.30) e Giappone (31 luglio, ore 11.20). Nel Gruppo B, invece, sono state inserite Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia. Passano le prime ...

Advertising

OA_Sport : #Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Orari e programma -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Olimpiadi

OA Sport

Bud Spencer: ecco le foto più belle della sua carriera È stato campione di nuoto e, e il primo italiano sceso sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Ha partecipato a dueed ...È stato campione di nuoto e, e il primo italiano sceso sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Ha partecipato a dueed è diventato un attore campione di incassi, popolare in ...Domenica 21 febbraio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove si è disputato il Preolimpico maschile di pallanuoto, al termine della manifestazione, si è svolto il sorteggio dei gironi dei tornei olimpici ...Il TG5 di Mediaset ha dedicato uno speciale al nostro Bud Spencer. Sabato in seconda serata è andato in onda “BUD, eroe gentile dalle mille vite”. Un nuovo appuntamento con gli speciali di approfondim ...