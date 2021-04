Isola 15, le anticipazioni dell’ottava puntata: sfida in arrivo tra Playa Esperanza e Playa Palapa (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella serata di stasera, lunedì 12 aprile, andrà in onda l’ottavo appuntamento della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Queste le anticipazioni che ci sono state fornite dal sito ufficiale di Mediaset, in merito a quello che succederà: Il trio di Amazzoni di Playa Esperanza composto da Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile darà del filo da torcere ai naufraghi. Infatti, le tre ragazze giungeranno su Playa Palapa e sfideranno i concorrenti che si troveranno così a contendersi la ricompensa proprio con le naufraghe che hanno eliminato. In studio per la prima volta dopo l’eliminazione, Akash Kumar che farà il bilancio della sua esperienza sull‘Isola. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras coordinerà le nuove ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella serata di stasera, lunedì 12 aprile, andrà in onda l’ottavo appuntamento della quindicesima edizione de L’dei Famosi. Queste leche ci sono state fornite dal sito ufficiale di Mediaset, in merito a quello che succederà: Il trio di Amazzoni dicomposto da Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile darà del filo da torcere ai naufraghi. Infatti, le tre ragazze giungeranno sue sfideranno i concorrenti che si troveranno così a contendersi la ricompensa proprio con le naufraghe che hanno eliminato. In studio per la prima volta dopo l’eliminazione, Akash Kumar che farà il bilancio della sua esperienza sull‘. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras coordinerà le nuove ...

