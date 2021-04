“Io apro” | la questura di Roma nega la piazza di Montecitorio ai manifestanti | “Già occupata” Ma i promotori | “In arrivo 130 pullman”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo la manifestazione di una settimana fa, ristoratori e commercianti di “Io” tornano aper protestare contro le misure di restrizione del Dpcm. Nelle scorse ore ladihato l’uso delladiperché “già” da un altro sit-in, ma idel movimento hanno annunciato che ci saranno comunque: “Sono confermati 130innella Capitale”, hanno scritto su Facebook. “Ci raduneremo al Pantheon, alle 14.30, per poi muovere tutti insieme verso”. La protesta del 6 aprile scorso era sfociata in scontri e tafferugli con la polizia. Lo stop della– A differenza ...

Sfideranno divieti e anche il maltempo ma i manifestati di 'Io' oggi saranno a Montecitorio nella Capitale per protestare contro le chiusure imposte dal ... come ribadito ieri dalla, la ...Ladi Roma nega piazza Montecitorio ma Ioci saranno lo stesso Ladi Roma ha negato la manifestazione in quanto la piazza quel giorno sarebbe già occupata da un altro sit - in. ...A pochi giorni dalla manifestazione con disordini davanti alla Camera, il movimento "Io Apro" ha lanciato un nuovo sit-in in ... Scontri a Roma tra ristoratori e polizia: feriti due agenti. Una ...