«Il PSG offrì a Neymar una catena di hotel | un jet privato e il nome sulla Tour Effeil»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 aprile 2021) Wagner Ribeiro, ex agente di, ha rilasciato un’ampia intervista a L’Equipe, nella quale racconta vari retroscena di alcuni passaggi chiave del fuoriclasse brasiliano. Con un leit motiv: il Real Madrid ha provato a prenderepraticamente per tutta la sua carriera, senza mai riuscirci; e lui, l’ex agente, dice di non essere mai riuscito a farsi pagare una commissione per i suoi trasferimenti. Che – fosse vero – sarebbe una specie di record. “Aveva 12 anni, quando l’ho visto giocare ho detto a suo padre che gli avrebbero rotto una gamba. Ha dribblato tutti ed è andato a segnare. Ed entravano forte, eh… Fece un test al Real Madrid, a 13 anni. Per 20 giorni. Il Madrid lo amava ed era disposto a pagare, ma Marcelo Teixeira, il presidente del Santos, mi ha chiamato e mi ha offerto 840.000 euro e 10.000 euro al mese a lui. A quel tempo ...