Il cast de Le Fate Ignoranti senza Can Yaman ma con Eduardo Scarpetta e Cristiana Capotondi (Di lunedì 12 aprile 2021) È stato annunciato oggi il cast della serie originale Star firmata da Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti. Il romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale arriveraà su Star all’interno di Disney+ con il titolo internazionale The Ignorant Angels per un totale di 8 episodi firmati dallo stesso regista turco, da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. In un primo momento si era pensato che il protagonista poteva essere Can Yaman ma alla fine abbiamo scoperto che non sarà così. Protagonista sarà Antonia, Cristiana Capotondi, dirigente di un Laboratorio medico, moglie di Massimo; Michele, Eduardo Scarpetta, che nella vita dipinge i fondali degli spettacoli dell’Opera. L’incontro/scontro con Antonia, per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) È stato annunciato oggi ildella serie originale Star firmata da Ferzan Ozpetek Le. Il romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale arriveraà su Star all’interno di Disney+ con il titolo internazionale The Ignorant Angels per un totale di 8 episodi firmati dallo stesso regista turco, da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. In un primo momento si era pensato che il protagonista poteva essere Canma alla fine abbiamo scoperto che non sarà così. Protagonista sarà Antonia,, dirigente di un Laboratorio medico, moglie di Massimo; Michele,, che nella vita dipinge i fondali degli spettacoli dell’Opera. L’incontro/scontro con Antonia, per ...

SaCe86 : RT @RBcasting: 'Le Fate Ignoranti': ecco il cast della serie di Ferzan Ozpetek. Protagonisti Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Pros… - Ed_Purgatori : RT @RBcasting: 'Le Fate Ignoranti': ecco il cast della serie di Ferzan Ozpetek. Protagonisti Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Pros… - Ed_Purgatori : RT @SpettacoliNEWS: Le fate ignoranti: annunciato il cast della serie originale di @FerzanOzpetek, prossimamente disponibile su star all’in… - _mvmbles : Non mi fate floppare #thenevers per Joss Whedon (che si è ritirato), il cast non lo merita e neanche la nuova showrunner. - SGIO78 : RT @comingsoonit: #CristianaCapotondi, #EduardoScarpetta, #LucaArgentero, #AmbraAngiolini, #CarlaSignoris sono solo alcuni dei protagonisti… -