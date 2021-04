Furto in farmacia a Montoro nella notte, ladri in fuga con il bottino (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Questa notte ignoti hanno perpetrato un Furto all’interno di una farmacia di Montoro. Ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Questaignoti hanno perpetrato unall’interno di unadi. Ancora da quantificare il. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Furto in farmacia a #Montoro nella notte, ladri in fuga con il bottino ** - ottopagine : Furto in farmacia a Montoro, ladri in fuga con il bottino #Montoro - domenicosabell1 : RT @bassairpinia: MONTORO. Furto nella notte all'interno di una farmacia - - bassairpinia : MONTORO. Furto nella notte all'interno di una farmacia - - irpiniatimes1 : Furto all’interno di una farmacia di Montoro, indagini in corso -