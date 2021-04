Elettra Lamborghini | Dopo L’Isola dei Famosi sparirò per molto tempo

(Di lunedì 12 aprile 2021): «Non mi vedrete per tanto» Libero, pagina 20, di Francesca D’Angelo. Pare che suo padre volesse chiamarla Selvaggia, mentre sua madre Angelica. Poi hanno optato per l’azzeccatissimo, seguito da Miura: il nome di uno dei modelli più veloci delle autononché una delle razze più famose di tori. Il risultato è un nome che marchia a fuoco la forte personalità della nuova opinionista deldei(in onda stasera su Canale5) e che è impossibile da dimenticare, almeno tanto quanto il suo cognome:Miura. È l’ereditiera più invidiata d’Italia, ma soprattutto la “figlia di” che si è costruita da sola, costruendosi un percorso tutto suo, prima come cantante e poi come ...

Alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata da tre opinionisti pronti a commentare le avventure dei naufraghi: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed. In collegamento dall'Honduras, per ...Tutti vogliono. La bella ereditiera è contesa dal mondo della tv: The Voice, L'Isola dei Famosi, la docu - serie su Discovery Plus, Ex on the Beach e ora anche una serie a fumetti a lei dedicata. ...Due artisti istrionici e complementari che hanno trovato nel loro amore la linea continua della loro vita. Parliamo di Elettra Lamborghini e Afrojack. Lui dj e produttore musicale di fama ...Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. Leggi anche: Isola dei Famosi: anticipazioni stasera, 1 aprile Oggi finalmente scopriremo chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci lascerà la ...