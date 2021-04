Dall’inno di Mameli alle tensioni con la polizia | le immagini del sit in «IoApro» a Roma – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 aprile 2021) Prima i cori e l’inno dicantato nelle strade del centro, poi il lancio di oggetti e bombe carta. A distanza di una settimana dai disordini a Montecitorio, la manifestazione odierna del movimento #ha registrato nuovi scontri tra i partecipanti al corteo, non autorizzato, e lain assetto antisommossa. Durante il sit-in in piazza San Silvestro, a pochi passi da Palazzo Chigi, si sono verificati momenti di tensione. Nel corso della manifestazione, diversi partecipanti si sono ammanettati in segno di protesta. Alla manifestazione si sono uniti gruppi dell’estrema destrana affiliati a Casapound e Forza Nuova.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Alta tensione nel cuore di: scontri e bombe carta alla manifestazione dei ...