Da oggi 16 regioni italiane in arancione. Settimana cruciale per le riaperture (Di lunedì 12 aprile 2021) Solo quattro regioni in rosso: Campania, Puglia, Sardegna e Val d'Aosta. In Settimana il governo deciderà se anticipare alcune riaperture in base all'andamento dell'epidemia. Speranza però avverte di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Solo quattroin rosso: Campania, Puglia, Sardegna e Val d'Aosta. Inil governo deciderà se anticipare alcunein base all'andamento dell'epidemia. Speranza però avverte di ...

Advertising

fattoquotidiano : Da oggi 16 Regioni sono in zona arancione: ecco cosa si può fare e dove, dalla scuola alla riapertura di negozi e p… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Le cure monoclonali ci sono. Ma le Regioni non le usano - matteosalvinimi : Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, complimenti e buon lavoro al governatore del Friuli Venezia Giu… - Veg_Markuz : Qualcuno mi conferma che dalle regioni rosse non si può uscire senza comprovata necessità? C'è un ristoratore del m… - alfonsodevita : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI Le cure monoclonali ci sono. Ma le Regioni non le usano -