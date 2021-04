Covid Germania, superati i 3 milioni di contagi (Di lunedì 12 aprile 2021) In Germania sono più di tre milioni i casi di Covid - 19 dall'inizio della pandemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch, l'agenzia governativa che monitora l'andamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Insono più di trei casi di- 19 dall'inizio della pandemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch, l'agenzia governativa che monitora l'andamento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Covid, in #Germania oltre 3 milioni i contagi registrati da inizio pandemia - deb_first1 : RT @skywalker_iv: @SensoDiNausea Il colore blu rappresenta le persone anziane morte con Covid in Germania fino al 27 dicembre. Il colore ar… - ilaranto : RT @skywalker_iv: @SensoDiNausea Il colore blu rappresenta le persone anziane morte con Covid in Germania fino al 27 dicembre. Il colore ar… - fisco24_info : Covid Germania, superati i 3 milioni di contagi: Sono 13.245 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, altri 99 i… - paolochirdo75 : RT @Variago1: Germania e Francia non useranno #AstraZenaca per il richiamo. Vi stupite se qui a valanga vogliono rinunciare a tale vaccino?… -