Covid | 9 789 casi e 358 morti nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Covid 789

Sono 9.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Sono 190.Sono 9.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero ... I pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia sono 3.593, in aumento di 8 ...I nuovi casi tracciati sono 9.789, su 190.635 tamponi, ieri erano stati 15.746 ma sulla ... 27.329 sono ricoverati nei reparti Covid (+78) e 3.593 si trovano in area critica (+8, con 167 ingressi ...Sono 306 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute, ovvero 3,13% di 9.789 nuovi casi registrati oggi in tutta Italia.