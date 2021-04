Così la Commissione Ue sta cercando di far fuori Alitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Volereste più volentieri con Italia trasporto aereo o con Alitalia? Non è una domanda retorica, è una questione – primaria – di marketing. Il nome Alitalia esprime una storia, una qualità, anche una certa dose di affidabilità. Ita, invece? A sentirla sembra poco più che una sigla gettata lì, quasi per caso. Potrebbe sembrare una questione da dipartimento commerciale. Invece è la nuova frontiera del tavolo di trattativa tra governo e Bruxelles. E non è una questione di poco conto, al contrario offre la cifra di quel che l’Ue sta apparecchiando per la nostra compagnia di bandiera. Spezzatino Alitalia L’oggetto del contendere è noto: la Commissione chiede, per poter dare il via libera, che si proceda nel solco della discontinuità. Tradotto: una società più piccola, con pochi aerei, slot (i diritti di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Volereste più volentieri con Italia trasporto aereo o con? Non è una domanda retorica, è una questione – primaria – di marketing. Il nomeesprime una storia, una qualità, anche una certa dose di affidabilità. Ita, invece? A sentirla sembra poco più che una sigla gettata lì, quasi per caso. Potrebbe sembrare una questione da dipartimento commerciale. Invece è la nuova frontiera del tavolo di trattativa tra governo e Bruxelles. E non è una questione di poco conto, al contrario offre la cifra di quel che l’Ue sta apparecchiando per la nostra compagnia di bandiera. SpezzatinoL’oggetto del contendere è noto: lachiede, per poter dare il via libera, che si proceda nel solco della discontinuità. Tradotto: una società più piccola, con pochi aerei, slot (i diritti di ...

