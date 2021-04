Come funziona il via libera a 10 nuovi giacimenti per estrarre gas e petrolio in Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) (Foto: Bloomberg/Getty Images)Il ministero per la Transizione ecologica ha dato un parziale via libera alla perforazione di almeno 20 nuovi pozzi per estrarre petrolio e gas metano in Italia. A tre mesi dal suo insediamento il neoministro Roberto Cingolani ha firmato i decreti ambientali che autorizzano lo sfruttamento dei giacimenti situati nel mare Adriatico, nel Canale di Sicilia e nel sottosuolo emiliano. I decreti, a firma di Cingolani e del ministro della Cultura Dario Franceschini, hanno dato l’ok alla valutazione di impatto ambientale (Via) per il rinnovo di dieci concessioni e per la messa in produzione di nuovi impianti estrattivi, Come riferisce il Sole 24 ore. Tra questi 4 al largo delle Marche, almeno 6 in Emilia Romagna e altri 6 di ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) (Foto: Bloomberg/Getty Images)Il ministero per la Transizione ecologica ha dato un parziale viaalla perforazione di almeno 20pozzi pere gas metano in. A tre mesi dal suo insediamento il neoministro Roberto Cingolani ha firmato i decreti ambientali che autorizzano lo sfruttamento deisituati nel mare Adriatico, nel Canale di Sicilia e nel sottosuolo emiliano. I decreti, a firma di Cingolani e del ministro della Cultura Dario Franceschini, hanno dato l’ok alla valutazione di impatto ambientale (Via) per il rinnovo di dieci concessioni e per la messa in produzione diimpianti estrattivi,riferisce il Sole 24 ore. Tra questi 4 al largo delle Marche, almeno 6 in Emilia Romagna e altri 6 di ...

