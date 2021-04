Cagliari, senza coraggio c’è la Serie B (Di lunedì 12 aprile 2021) Per ottenere la salvezza il Cagliari ha bisogno della giusta mentalità, quella che emerge nei finali di gara. Le ultime 8 da giocare con coraggio La sfida allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro l’Inter ha portato la quarta sconfitta consecutiva in casa Cagliari, un trend fortemente negativo che cristallizza i rossoblù in terzultima posizione in classifica con il Torino che ora dista 5 punti. La chiave per lottare verso la salvezza è difficile da trovare per gli uomini di mister Leonardo Semplici, le prestazioni opache condite da risultati che stentano ad arrivare hanno influenzato ulteriormente una rosa che presenta ancora limiti tecnico-tattici ma, soprattutto, mentali. Il Cagliari ha ancora 8 partite a disposizione per riuscire a regalarsi e regalare ai tifosi, che ancora ci credono, questa salvezza nella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Per ottenere la salvezza ilha bisogno della giusta mentalità, quella che emerge nei finali di gara. Le ultime 8 da giocare conLa sfida allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro l’Inter ha portato la quarta sconfitta consecutiva in casa, un trend fortemente negativo che cristallizza i rossoblù in terzultima posizione in classifica con il Torino che ora dista 5 punti. La chiave per lottare verso la salvezza è difficile da trovare per gli uomini di mister Leonardo Semplici, le prestazioni opache condite da risultati che stentano ad arrivare hanno influenzato ulteriormente una rosa che presenta ancora limiti tecnico-tattici ma, soprattutto, mentali. Ilha ancora 8 partite a disposizione per riuscire a regalarsi e regalare ai tifosi, che ancora ci credono, questa salvezza nella ...

