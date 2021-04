Blackout Inter Cagliari, la Lega Serie A chiede chiarimenti a Dazn (Di lunedì 12 aprile 2021) La Lega Serie A ha inviato a Dazn una lettera al termine di Inter-Cagliari per ottenere rassicurazioni. I dettagli Come ricostruito da Repubblica. la Lega Serie A ha inviato a Dazn una lettera al termine di Inter-Cagliari per ottenere rassicurazioni e scongiurare che simili episodi si verifichino nel futuro. La stessa Dazn, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un partner esterno, ovvero Comcast. Questo episodio ha però riaperto una ferita fresca dato che le società di Serie A che si erano dette scettiche all’assegnazione a Dazn dei diritti tv del prossimo triennio avrebbero ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) LaA ha inviato auna lettera al termine diper ottenere rassicurazioni. I dettagli Come ricostruito da Repubblica. laA ha inviato auna lettera al termine diper ottenere rassicurazioni e scongiurare che simili episodi si verifichino nel futuro. La stessa, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un partner esterno, ovvero Comcast. Questo episodio ha però riaperto una ferita fresca dato che le società diA che si erano dette scettiche all’assegnazione adei diritti tv del prossimo triennio avrebbero ...

