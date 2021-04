Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 11 aprile 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021)TV: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Compagnia del Cigno ha totalizzato in media 4050 spettatori (share 17.02%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 4109 spettatori (17.59%), con anteprima a 2672 (9.65%). Su Italia1 il film X-Men – Giorni di un futuro passato ha ottenuto 1112 spettatori (4.73%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1281 spettatori (4.63%), mentre 911: Lone Star 1213 (4.56%); su Rai3 la puntata di Che tempo che fa ha intrattenuto 3021 spettatori (11.00%) nella puntata vera e propria e 1619 (6.93%) nella parte del Tavolo; su ...

Avanti un altro pure di sera vince ... Quanto ha totalizzato lo show di Paolo Bonolis ? Ecco a seguire tutti i dati auditel in dettaglio. Nulla da fare per il ritorno nel pomeriggio della domenica di Barbara d'urso. Mara Venier va dritta per la sua strada e ancora una volta supera i 3 milioni di spettatori sia nella prima che nella seconda parte.