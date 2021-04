Al mercato è tempo di fave fresche: prova a cucinarle come falafel (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono le fave fresche il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Gli areali produttivi di riferimento sono situati nell’Italia centro-meridionale e i quantitativi non sono eccessivi anche perchè si tratta di ortaggi che hanno una richiesta in un periodo piuttosto circoscritto. Rimangono appannaggio dei clienti che sono in grado di valorizzare al meglio la referenza, che conoscono le ricette per poterla cucinare e tipicamente afferiscono alla tradizione del Centro Sud Italia. Generalmente il settore della ristorazione dava grande slancio all’utilizzo della materia prima ma a causa delle restrizioni anti-Covid le compravendite sono limitate al consumo domestico. È il momento giusto, dunque, per chi vuole togliersi lo sfizio o cimentarsi per esaltarne le peculiarità: per tutta la primavera le fave ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Gli areali produttivi di riferimento sono situati nell’Italia centro-meridionale e i quantitativi non sono eccessivi anche perchè si tratta di ortaggi che hanno una richiesta in un periodo piuttosto circoscritto. Rimangono appannaggio dei clienti che sono in grado di valorizzare al meglio la referenza, che conoscono le ricette per poterla cucinare e tipicamente afferiscono alla tradizione del Centro Sud Italia. Generalmente il settore della ristorazione dava grande slancio all’utilizzo della materia prima ma a causa delle restrizioni anti-Covid le compravendite sono limitate al consumo domestico. È il momento giusto, dunque, per chi vuole togliersi lo sfizio o cimentarsi per esaltarne le peculiarità: per tutta la primavera le...

