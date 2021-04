40 anni fa il primo volo dello Space Shuttle Columbia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per la comunità aerospaziale il 12 aprile non è soltanto l'versario deldi Juri Gagarin. Vent'dopo ilcosmonauta fu lanciato per la prima volta lo, missione Sts-1, con a bordo gli astronauti della Nasa John W. Young e Robert L. Crippen. E se ildella Vostok fu comunque qualcosa di balistico e comandato dal terra, l'impresa delsegnò l'inizio di una nuova era spaziale, quella dei veicoli riutilizzabili. STS-1"Resource Tape" (FULL Flow, Arrival, Launch, Post-Landing) www.youtube.com Il 12 aprile 1981 a comandare quelc'era il capo degli astronauti della Nasa ...

Advertising

RaiNews : 'La Terra è blu'. 60 anni fa, #YuriGagarin fu il primo uomo nello spazio - matteosalvinimi : A 169 anni dalla fondazione, auguri e grazie alla Polizia di Stato, orgoglio nazionale che sono onorato di aver ser… - Agenzia_Ansa : L'11 aprile 1987 #PrimoLevi si lasciò cadere nella tromba delle scale del suo palazzo. Un suicidio che addolorò i s… - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: 60 anni fa un uomo ha compiuto un'impresa epocale: Yuri #Gagarin è stato il primo essere umano a viaggiare attorno alla Terra… - stefano_gatto97 : RT @lapinna1: Dalle 14.30 a #timeline @SkyTG24 l’Italia arancione, i vaccini, le possibili riaperture e i ristoratori in piazza. Con @Musum… -

Ultime Notizie dalla rete : anni primo

Il Sole 24 ORE

Per i 60dalvolo nello spazio di Yurij Gagarin, parla ad askanews Aleksandr Lazutkin, che trascorse 184 giorni, 22 ore e 7 minuti nello spazio. L'Italia è un amore di famiglia per ...Quando mancava poco alla mezzanotte, ilgiorno di vaccinazioni, "stavamo discutendo e ci ... hanno dichiarato che, per le persone di meno di trent', il rapporto tra rischi e benefici del ...PISA. Una donna per la prima volta al timone del principale ente di ricerca italiano. La pisana Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dal mini ...Antonella Fauntleroy è stata condannata a sei anni di carcere per aver ceduto la droga a Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra ...