WTA Charleston I 2021, Veronika Kudermetova supera in finale Danka Kovinic (Di domenica 11 aprile 2021) Il torneo Volvo Car Open 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si è concluso sulla terra battuta (di colore verde) di Charleston (il primo di due consecutivi nella stessa località, ma il secondo sarà un WTA 250 che andrà a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, ha visto oggi disputarsi la finale. La russa Veronika Kudermetova, testa di serie numero 15 del tabellone, ha battuto la montenegrina Danka Kovinic con il netto punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 37 minuti di gioco. La montenegrina ha offerto ben 12 palle break all’avversaria, che ne ha sfruttate quattro, mentre la russa ne ha concesse due, entrambe nell’unico turno al servizio poi ceduto. La russa è partita bene nel primo parziale, andando subito sul 2-0, ma la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Il torneo Volvo Car Opendi tennis, di categoria WTA 500, che si è concluso sulla terra battuta (di colore verde) di(il primo di due consecutivi nella stessa località, ma il secondo sarà un WTA 250 che andrà a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, ha visto oggi disputarsi la. La russa, testa di serie numero 15 del tabellone, ha battuto la montenegrinacon il netto punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 37 minuti di gioco. La montenegrina ha offerto ben 12 palle break all’avversaria, che ne ha sfruttate quattro, mentre la russa ne ha concesse due, entrambe nell’unico turno al servizio poi ceduto. La russa è partita bene nel primo parziale, andando subito sul 2-0, ma la ...

Advertising

SuperTennisTv : Veronika Kudermetova vince il suo 1° titolo: batte Kovinic per 6-4 6-2 ed è la nuova campionessa del #WTA 500 di Ch… - sportface2016 : #WTACharleston Trionfa in finale Veronika #Kudermetova: battuta la montenegrina Danka #Kovicic in due set - livetennisit : WTA Charleston 2: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali (LIVE) - VinceMartucci : Lotto domenica - 5 Finali 1. Djere singolare Atp 250 Sardegna Open 2. Kovinic singolareWTA 500 Charleston 3. Osorio… - Ubitennis : WTA 250 Charleston: Jabeur e Linette guidano il tabellone. In gara anche Sara Errani -