Vaccino Covid, Figliuolo si "spoglia" per i ritardi: ma non è lui VIDEO (Di domenica 11 aprile 2021) Il VIDEO dell'imitazione del Generale Francesco Figliuolo che si "spoglia" per protesta contro i ritardi con i vaccini, è già virale sul web Il Commissario per l'emergenza Covid-19, il Generale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

