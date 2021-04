Sardegna Open, trionfa Sonego: è il secondo titolo internazionale (Di domenica 11 aprile 2021) CAGLIARI - Lorenzo Sonego ha vinto la terza "battaglia" consecutiva e ha fatto suo, oggi, il "Sardegna Open" , torneo Atp 250, con 408.800 euro di montepremi, disputato quest'anno sulla terra rossa ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021) CAGLIARI - Lorenzoha vinto la terza "battaglia" consecutiva e ha fatto suo, oggi, il "" , torneo Atp 250, con 408.800 euro di montepremi, disputato quest'anno sulla terra rossa ...

Advertising

WeAreTennisITA : IL SARDEGNA OPEN È NOSTRO ???? Lorenzo Sonego è l’azzurro migliore della settimana al #SardegnaOpen, batte Djere in f… - Eurosport_IT : CHE CUORE LORENZO SONEGO! ?? L'azzurro batte in finale il serbo Djere in 3 set e conquista il Sardegna Open: è il 2… - ottopagine : Sonego vince il Sardegna Open e vola nella top 30 Atp - VladiMurtas : Berrettini, Fognini (detentore del titolo), Sinner, Sonego (che ha appena vinto l'Open di Sardegna), Musetti, Carus… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Sonego vince il 'Sardegna Open', Battuto Djere in tre set -