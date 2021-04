Roma, Fonseca: “Il Bologna ci ha messo in difficoltà ma poi siamo cresciuti” (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua squadra contro il Bologna. Queste le sue parole:"Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare. Abbiamo avuto alcune difficoltà nei primi 20 minuti con il loro uno contro uno, nel secondo tempo abbiamo creato più occasioni. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento, vediamo come starà per giovedì, è importante averlo disponibile. Giovedì sarà una partita difficile, l'Ajax davanti è una squadra fortissima e dovremo essere concentrati difensivamente, ridurre gli errori, dovremo giocare al 100%, dobbiamo capire che il discorso qualificazione non è chiuso e dovremo essere perfetti. Non è facile ora cambiare sistema tattico. Reynolds sta imparando molto ma non possiamo dimenticare che è un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore dellaPauloha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della sua squadra contro il. Queste le sue parole:"Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare. Abbiamo avuto alcunenei primi 20 minuti con il loro uno contro uno, nel secondo tempo abbiamo creato più occasioni. Mkhitaryan ha fatto solo un allenamento, vediamo come starà per giovedì, è importante averlo disponibile. Giovedì sarà una partita difficile, l'Ajax davanti è una squadra fortissima e dovremo essere concentrati difensivamente, ridurre gli errori, dovremo giocare al 100%, dobbiamo capire che il discorso qualificazione non è chiuso e dovremo essere perfetti. Non è facile ora cambiare sistema tattico. Reynolds sta imparando molto ma non posdimenticare che è un ...

