Riaperture | perché gli italiani devono avere un giorno preciso | Formigoni mette Draghi alle strette

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) Stanchezza, smarrimento, frustrazione, delusione, sfiducia, paura, rabbia... quante parole sono necessarie per descrivere lo stato d'animo deglida troppo tempo a questa parte? E insieme dolore, dolore e angoscia per i troppi morti, per la terribile litania del numero dei decessi, e dolore e angoscia per chi e di chi lotta contro il male che l'ha afferrato e non si sa se ce la farà a superarlo. Ma è ancora possibile tornare a sperare, o abbiamo finito ogni stilla di energia positiva? La settimana che è terminata è stata certamente una delle più dure dall'inizio della nostra battaglia giusto un anno fa, tra marzo e aprile 2020. Abbiamo avuto il picco dei morti giornaliero, 671, e mai unsotto i 400, da martedì abbiamo assistito alla rappresentazione in piazza dell'angoscia di tantissimi cittadini, artigiani, ristoratori, baristi, ...