Resident Evil Village | secondo capitolo di una trilogia che chiuderà le serie numerate secondo Dusk Golem

(Di domenica 11 aprile 2021), l'ottavodellanumerata, è un sequel diretto di7: esso vede non solo il ritorno del protagonista Ethan Winters, ma anche la prospettiva in prima persona, inizialmente sperimentale e ora perfettamente integrata nei canoni classici.il noto insider, specializzato in leak riguardanti i titoli Capcom, sembra che sia il settimo che l'ottavofacciano parte di unapianificata e destinata a concludersi conIX. Con l'uscita del nono, tuttavia, non solo avremo la conclusione di questo lungo arco narrativo, ma potremmo ...

Scopriamo poi che7,Village e9 saranno collegati tra di loro , formando quindi una trilogia attualmente in sviluppo negli studi di Capcom. Questo potrebbe ...In occasione dei 25 anni della saga nata a Raccoon City, Capcom ha deciso di regalare ai molti fan un'interessante variazione sul tema:ReVerse . Abbiamo testato a lungo la versione Beta del gioco e le reazioni sono state diverse e contrastanti. Partendo dal concetto di Deathmatch , il gioco cerca di mescolare i punti ...Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della serie numerata, è un sequel diretto di Resident Evil 7: esso vede non solo il ritorno del protagonista Ethan Winters, ma anche la prospettiva in prima ...Dusk Golem, noto leaker, avrebbe svelato alcune informazioni non solo su Resident Evil Village ma anche sul prossimo Resident Evil 9.