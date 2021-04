La solidarietà di Elodie per Malika | minacciata dalla famiglia perché omosessuale

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo Fedez, anchemostra il suo sostegno aChalhy, la ragazza 22enne di Firenze che ha denunciato i suoi genitori per le minacce di morte subite dopo aver confessato loro di essere lesbica. A differenza del rapper,si limita alla condivisione nelle sue storie di una raccolta fondi che è stata organizzata proprio a sostegno della ragazza, promossacugina die finalizzata a permetterle di ricostruirsi un futuro indipendentemente (al momento sono stati già raccolti oltre 21mila Euro). Le parole di Fedez a sostegno di Martina Chalhy In mattinataera stato Fedez a dire la sua sulla vicenda, attaccandosi alla questione del ddl Zan di cui molto si parla in queste settimane, il cui approdo al Senato è da molto tempo bloccato da alcune forze politiche. Queste le parole di ...