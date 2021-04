(Di domenica 11 aprile 2021) Per Edmondo Pinna, nelladel Corriere dello Sport, l’espulsione dihimovic, ieri sera, da parte di, è stata corretta.himovic ha rivolto la parola sbagliata all’sbagliato.certe cose non le fa, ci tiene al rispetto in campo, scrive il quotidiano sportivo. “Sicuramente, la parola sbagliata (o meglio, la frase sbagliata) al momento sbagliato. Con la persona meno adatta. L’unico episodio da, l’espulsione di, si può riassumere così.non èchele. Magari eccede nell’autorizzare il gioco duro, ma la mancanza di rispetto è altro”. Dalla ricostruzione ...

Advertising

napolista : La Moviola del CorSport sul rosso a #Ibra: “#Maresca non è arbitro che lascia passare le mosche” “La parola sbaglia… - infoitsport : Moviola Spezia Crotone: l'episodio chiave del match - ylebio : @thelucafac È lapalissiano che dica 'Mi sembra strano, eh'. Ma la moviola del labiale non si trova? Che strano - infoitsport : Spezia Crotone LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - FedeMariot14 : E comunque Marchegiani é la moviola del pensiero comune. #ParmaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola del

... guarda in faccia Zlatan Ibrahimovic e lo espelle ( QUI LA NOSTRA), tra lo stupore dei ... Ora non resta che attendere il verdettogiudice sportivo , che arriverà tra martedì e mercoledì: si ...L'episodio chiavematch valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Udinese Torino L'episodio chiave dellamatch tra Udinese e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVEMATCH In ...L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Crotone. L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Crotone, valido per la 30ª giornata della ...La moviola in diretta di Udinese-Torino, 30a giornata di Serie A 2020/2021: dirige la partita Doveri, al Var c'è Irrati ...