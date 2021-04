Isola dei Famosi 2021, Jeda pronto a partire? (Di domenica 11 aprile 2021) Jeda ormai è più chiacchierato di certi naufraghi de L’Isola dei Famosi. Intervistato da Sanchez per Novella 2000 il produttore musicale ha rivelato che Vera Gemma aveva già provato in passato a partecipare a L’Isola, ma non solo, al ragazzo sarebbe stato chiesto cosa ne penserebbe di volare in direzione Honduras. Ecco cos’avrebbe replicato lui. Jeda parla di Vera Gemma “Penso che Vera stia vivendo un sogno. Ha sempre voluto partecipare a questo reality – specifica Jeda – Ci aveva provato già due volte, ma non era stata confermata. Invece adesso ci è riuscita, e sono contento per lei. Sta spaccando, spacca anche da Parasite Island. È una donna davvero speciale”. Jeda geloso? I complimenti che Vera Gemma ha fatto ad Akash e Awed non lo spaventano, Jeda ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021)ormai è più chiacchierato di certi naufraghi de L’dei. Intervistato da Sanchez per Novella 2000 il produttore musicale ha rivelato che Vera Gemma aveva già provato in passato a partecipare a L’, ma non solo, al ragazzo sarebbe stato chiesto cosa ne penserebbe di volare in direzione Honduras. Ecco cos’avrebbe replicato lui.parla di Vera Gemma “Penso che Vera stia vivendo un sogno. Ha sempre voluto partecipare a questo reality – specifica– Ci aveva provato già due volte, ma non era stata confermata. Invece adesso ci è riuscita, e sono contento per lei. Sta spaccando, spacca anche da Parasite Island. È una donna davvero speciale”.geloso? I complimenti che Vera Gemma ha fatto ad Akash e Awed non lo spaventano,...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - paolorm2012 : RT @danielamartani: Ribadisco nuovamente che per andare all'isola dei famosi non ho fatto il vaccino per il #COVID19 ma la profilassi per l… - MichelleLauro : RT @danielamartani: Ribadisco nuovamente che per andare all'isola dei famosi non ho fatto il vaccino per il #COVID19 ma la profilassi per l… - giglionews : Gli orari dei traghetti dal 12 al 30 Aprile 2021 Isola del Giglio - Pubblichiamo di seguito, rendendo disponibile… -