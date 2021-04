Inter - Cagliari 1 - 0: Darmian sblocca al 77'. Il risultato in diretta (Di domenica 11 aprile 2021) L' per continuare a volare in testa alla classifica, il per allontanare lo spettro della retrocessione. È il lunch - match della domenica al Meazza di . I nerazzurri viaggiano sulle ali dell'... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) L' per continuare a volare in testa alla classifica, il per allontanare lo spettro della retrocessione. È il lunch - match della domenica al Meazza di . I nerazzurri viaggiano sulle ali dell'...

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO ? Cagliari #InterCagliari ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - AleCat_91 : IO AD INTER CAGLIARI POSSO ANCHE RINUNZIARE MA CHE NON MI FACCIATE VEDERE QUESTO DERBY TRA SINISTRE PROGRESSIVE NON… - peterpatti : Problemi di DAZN anche in Germania. Aggiorneremo per informarvi se il collegamento sarà ripristinato. Per adesso no… -