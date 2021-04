Giornalisti intercettati | Mentana | Illegale e inquietante

(Di domenica 11 aprile 2021) 'La trovo una vicenda estremamente- prosegue il direttore del Tg La7 - Ovviamente, sarebbeanche se non riguardasse i, ma qualsiasi categoria professionale di ...

Advertising

chetempochefa : 'Le violazioni che hanno subito tutti i giornalisti intercettati non sono state solo una violazione dei loro diritt… - SkyTG24 : Inchiesta ong, Salvini: 'Giornalisti intercettati? Giusto'. VIDEO - RaiNews : Decine tra giornalisti e avvocati intercettati senza essere indagati. È legittima l'inchiesta sulle ONG della procu… - SalvioSelcia : RT @Moonlightshad1: Il tiro incrociato su @reportrai3 spiega benissimo perché bisogna difendere il giornalismo investigativo. Nemmeno la n… - Canio44536762 : RT @Moonlightshad1: Il tiro incrociato su @reportrai3 spiega benissimo perché bisogna difendere il giornalismo investigativo. Nemmeno la n… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti intercettati

Sky Tg24

Nella nuova puntata di Spotlight del 9 aprile 2021 viene raccontata un'inchiesta congiunta di Rainews24, The Guardian e Domani .senza essere indagati. Avvocatimentre parlano con i propri assistiti. Dall' inchiesta di Trapani sulle Ong , emerge un 'sistema investigativo' sul quale vuole ...Altri erano i soggetti attenzionati e/o indagati ed. Esprimiamo, però, sempre e ... Prendiamo atto - continua Galluffo - con soddisfazione, che finalmente anche i, di cui taluni ...5 avvocati intercettati mentre parlano con i propri assistiti.… - OvileItalia : RT @Moonlightshad1: La vicenda dei giornalisti intercettati non mette in discussione le intercettazioni ma l'uso distort ...A margine di una visita al Mind di Milano, Matteo Salvini, segretario della Lega, ha risposto a una domanda sull'inchiesta Ong: "Se qualcuno ritiene che ci siano dei collegamenti tra Ong, trafficanti ...