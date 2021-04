Giornalisti intercettati, Mentana: "Illegale e inquietante" (Di domenica 11 aprile 2021) 'La trovo una vicenda estremamente inquietante - prosegue il direttore del Tg La7 - Ovviamente, sarebbe inquietante anche se non riguardasse i Giornalisti, ma qualsiasi categoria professionale di ... Leggi su oggitreviso (Di domenica 11 aprile 2021) 'La trovo una vicenda estremamente- prosegue il direttore del Tg La7 - Ovviamente, sarebbeanche se non riguardasse i, ma qualsiasi categoria professionale di ...

Advertising

RaiNews : 15 giornalisti intercettati senza essere indagati. 5 avvocati intercettati mentre parlano con i propri assistiti.… - Internazionale : Decine di giornalisti intercettati mentre parlavano con le loro fonti, ascoltati anche avvocati e operatori umanita… - fattoquotidiano : GIORNALISTI INTERCETTATI La giornalista Nancy Porsia, in diretta con @FqMillennium Live insieme a Laura Silvia Bat… - ilfigliodipupu : RT @nelloscavo: Domani sera ci troviamo qui. Giornalisti intercettati. E non solo. Un caso diventato internazionale @andreapalladino @valer… - darkpand : RT @fattoquotidiano: GIORNALISTI INTERCETTATI La giornalista Nancy Porsia, in diretta con @FqMillennium Live insieme a Laura Silvia Battag… -