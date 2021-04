Coronavirus, da lunedì 8 studenti su 10 tornano a scuola in presenza (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro degli studenti in presenza: da lunedì saranno 8 su 10, quasi 6,6 milioni sugli 8,5 milioni totali delle scuole statali e paritarie. Saranno tutti a scuola i bambini della scuola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro degliin: dasaranno 8 su 10, quasi 6,6 milioni sugli 8,5 milioni totali delle scuole statali e paritarie. Saranno tutti ai bambini della...

Advertising

RegioneER : ???? #coronavirus, da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione. Leggi: - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - PaoloCaminiti1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, da lunedì 8 studenti su 10 tornano a scuola in presenza #coronavirusitalia - MDVTax : RT @RegioneER: ???? #coronavirus, da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione. Leggi: - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, da lunedì 8 studenti su 10 tornano a scuola in presenza #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì Coronavirus, da lunedì 8 studenti su 10 tornano a scuola in presenza Prosegue il rientro degli studenti in presenza: da lunedì saranno 8 su 10, quasi 6,6 milioni sugli 8,5 milioni totali delle scuole statali e paritarie. Saranno tutti a scuola i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, e saranno per l'87% in ...

Quasi tutta Italia zona arancione da domani, a scuola 8 studenti su 10 Era lunedì 1 marzo quando aveva conquistato la zona bianca. In una ventina di giorni è passata in arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in zona rossa per arginare il coronavirus. A ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Prosegue il rientro degli studenti in presenza: dasaranno 8 su 10, quasi 6,6 milioni sugli 8,5 milioni totali delle scuole statali e paritarie. Saranno tutti a scuola i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, e saranno per l'87% in ...Era1 marzo quando aveva conquistato la zona bianca. In una ventina di giorni è passata in arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in zona rossa per arginare il. A ...