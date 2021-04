Condò: “Donnarumma e Raiola in disaccordo, non si può andare avanti” (Di domenica 11 aprile 2021) Paolo Condò, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Donnarumma e del rapporto con Mino Raiola. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Paolo, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo die del rapporto con Mino. Le dichiarazioni

Advertising

MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Condò su Donnarumma: 'Situazione difficile in cui il giocatore vuole restare e l'agente sta trattando senza avere l'arma f… - milansette : Condò su Donnarumma: 'Situazione difficile in cui il giocatore vuole restare e l'agente sta trattando senza avere l… - sportli26181512 : Condò su Donnarumma: 'Situazione difficile in cui il giocatore vuole restare e l'agente sta trattando senza avere l… - MilanNewsit : Condò su Donnarumma: 'Situazione difficile in cui il giocatore vuole restare e l'agente sta trattando senza avere l… - Dadodiana8413 : Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha raccontato un suo personale retroscena commentando il futuro di Gigio Donna… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Donnarumma Mercato Milan, rinnovo vicino per Calhanoglu: problemi tra Donnarumma e Raiola (Rumors) Condò aggiunge che Gigio dice sempre al suo agente: "Prendi tutto quello che puoi ottenere, tenendo ... In questo momento, dunque, l'agente di Donnarumma non ha il coltello dalla parte del manico a ...

Sky - 'Donnarumma al Milan a vita': Raiola in difficoltà Paolò Condò, noto giornalista, è sicuro: 'Mino Raiola è in difficoltà perché Gigio Donnarumma vuole il Milan a vita' Gigio Donnarumma (©Getty Images) Gigio Donnarumma e il Milan, una storia d'amore ...

aggiunge che Gigio dice sempre al suo agente: "Prendi tutto quello che puoi ottenere, tenendo ... In questo momento, dunque, l'agente dinon ha il coltello dalla parte del manico a ...Paolò, noto giornalista, è sicuro: 'Mino Raiola è in difficoltà perché Gigiovuole il Milan a vita' Gigio(©Getty Images) Gigioe il Milan, una storia d'amore ...