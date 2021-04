Calciomercato, Raiola pronto a un piano per Haaland: un milione di euro a settimana (Di domenica 11 aprile 2021) Erling Braut Haaland sarebbe pronto a dire addio al Borussia Dortmund a fine stagione, e il suo procuratore, Mino Raiola, avrebbe in mente un piano per garantire al norvegese un grande futuro, soprattutto dal punto di vista economico. L’obiettivo è quello di far diventare Haaland il primo calciatore della storia da 1 milione di euro a settimana, raggiungendo così i 55 milioni a stagione. Cifra che restringerebbe di molto le pretendenti per il centravanti, poiché solo Real Madrid, PSG e Manchester City sarebbero in grado di permettersi un contratto del genere. Nel frattempo Raiola sarebbe in giro tra Spagna e Inghilterra insieme al padre del suo assistito. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Erling Brautsarebbea dire addio al Borussia Dortmund a fine stagione, e il suo procuratore, Mino, avrebbe in mente unper garantire al norvegese un grande futuro, soprattutto dal punto di vista economico. L’obiettivo è quello di far diventareil primo calciatore della storia da 1di, raggiungendo così i 55 milioni a stagione. Cifra che restringerebbe di molto le pretendenti per il centravanti, poiché solo Real Madrid, PSG e Manchester City sarebbero in grado di permettersi un contratto del genere. Nel frattemposarebbe in giro tra Spagna e Inghilterra insieme al padre del suo assistito. SportFace.

