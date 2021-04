A solo 18 anni crea un brand “Anómis” Bari va alla scoperta dei piccoli imprenditori il suo nome è Simona (Di domenica 11 aprile 2021) La Fondatrice di Anómis, piccolo brand di gioielli, fatti a mano, si chiama Simona, ha 18 anni, è nata e cresciuta a Bari, in Puglia e frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Ha creato il suo piccolo brand, il cui naming Anomis è tratto dal flip text del suo nome, ad ottobre del 2020, in un momento difficile per lei come per tantissime altre persone al mondo; ha cercato di trovare un modo per raggiungere la giusta motivazione, la giusta forza per combattere la tristezza, l’ansia, la paura e la noia di questo periodo ed è riuscita a scoprirlo in questo progetto, che le sta dando tanto e le ha permesso di imparare più di quanto pensasse. Ha creato questo piccolo brand per dare voce alla sua ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) La Fondatrice di, piccolodi gioielli, fatti a mano, si chiama, ha 18, è nata e cresciuta a, in Puglia e frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Hato il suo piccolo, il cui naming Anomis è tratto dal flip text del suo, ad ottobre del 2020, in un momento difficile per lei come per tantissime altre persone al mondo; ha cercato di trovare un modo per raggiungere la giusta motivazione, la giusta forza per combattere la tristezza, l’ansia, la paura e la noia di questo periodo ed è riuscita a scoprirlo in questo progetto, che le sta dando tanto e le ha permesso di imparare più di quanto pensasse. Hato questo piccoloper dare vocesua ...

