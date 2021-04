Vaccinato il 40% degli over 80, al 68% la prima dose. Arriva Johnson & Johnson (Di sabato 10 aprile 2021) Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato Vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. È il dato riportato nel report del governo, aggiornato a questa mattina e dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) Il 38,79%80 in Italia è statoanche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la. È il dato riportato nel report del gno, aggiornato a questa mattina e dal ...

