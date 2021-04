Texas, bambino di 3 anni spara e uccide il fratellino di 8 mesi con una pistola lasciata incustodita. In casa almeno 4 adulti (Di sabato 10 aprile 2021) Un bambino di 3 anni ha sparato e ucciso il fratellino di soli otto mesi a colpi di pistola. È accaduto venerdì 9 aprile a Houston, in Texas, alla presenza di almeno quattro persone adulte. Il piccolo è stato colpito all’addome da diversi proiettili, come confermato dall’assistente capo del dipartimento di polizia di Houston, Wendy Baimbridge. Il bimbo era stato portato in un ospedale locale, dove è morto poco dopo l’arrivo. Gli agenti di polizia sono stati contatti dai medici del Memorial Hermann Memorial City Medical Center perché a detta loro nessuno degli adulti all’interno dell’appartamento avrebbe chiamato i servizi di emergenza. La polizia ha inizialmente avuto difficoltà a ritrovare l’arma, rinvenuta in seguito all’interno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Undi 3hato e ucciso ildi soli ottoa colpi di. È accaduto venerdì 9 aprile a Houston, in, alla presenza diquattro persone adulte. Il piccolo è stato colpito all’addome da diversi proiettili, come confermato dall’assistente capo del dipartimento di polizia di Houston, Wendy Baimbridge. Il bimbo era stato portato in un ospedale locale, dove è morto poco dopo l’arrivo. Gli agenti di polizia sono stati contatti dai medici del Memorial Hermann Memorial City Medical Center perché a detta loro nessuno degliall’interno dell’appartamento avrebbe chiamato i servizi di emergenza. La polizia ha inizialmente avuto difficoltà a ritrovare l’arma, rinvenuta in seguito all’interno del ...

