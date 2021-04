Spettacolo italiano sotto choc: la cantante è stata arrestata per affari con la camorra (Di sabato 10 aprile 2021) L’accusa è associazione per delinquere finalizzata a commettere false fatturazioni, dichiarazioni fraudolente e altri reati di natura tributaria, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto. Con l’aggravante di aver agevolato tre clan camorristici, compreso quello dei casalesi. Un giro di affari illeciti – secondo la giudice delle indagini preliminari di Roma che l’ha fatta arrestare con altre 22 persone, tra cui alcuni familiari – che ha consentito ad Anna Bettozzi, 62 anni, in arte Ana Bettz, imprenditrice, cantante e ballerina già nota alle cronache rosa e mondane, di partecipare ad una maxievasione fiscale (tra Iva, accise e Ires) di oltre 185 milioni di euro. Per questo la donna è finita in carcere stamane, nell’ambito di una più vasta operazione chiamata «Petrolmafie Spa» condotta in collegamento da quattro Procure ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) L’accusa è associazione per delinquere finalizzata a commettere false fatturazioni, dichiarazioni fraudolente e altri reati di natura tributaria, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto. Con l’aggravante di aver agevolato tre clan camorristici, compreso quello dei casalesi. Un giro diilleciti – secondo la giudice delle indagini preliminari di Roma che l’ha fatta arrestare con altre 22 persone, tra cui alcuni familiari – che ha consentito ad Anna Bettozzi, 62 anni, in arte Ana Bettz, imprenditrice,e ballerina già nota alle cronache rosa e mondane, di partecipare ad una maxievasione fiscale (tra Iva, accise e Ires) di oltre 185 milioni di euro. Per questo la donna è finita in carcere stamane, nell’ambito di una più vasta operazione chiamata «Petrolmafie Spa» condotta in collegamento da quattro Procure ...

