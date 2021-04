Radio University,”Riaprire subito per non morire di crisi”: l’appuntamento di domenica 11 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) l’appuntamento è per domenica 11 aprile, alle ore 11. Una nuova puntata di Radio University, la “voce libera” che contrasta il “politicamente corretto” e denuncia la situazione italiana attuale. Al centro dell’incontro, l’urlo disperato (“Riaprire subito, per non morire di crisi”) di ristoratori, imprenditori e commercianti. Un urlo che sarà commentato da Ignazio La Russa, Walter Jeder, Matteo Bassetti, Marco Osnato e Augusto Sartori. La diretta sarà trasmessa sul sito del Secolo d’Italia. Radio University, l’infettivologo Matteo Bassetti Durante la puntata, il professor Matteo Bassetti, direttore del San Martino di Genova, partirà dall’intervista di pochi giorni fa a coffee break. E illustrerà il suo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 aprile 2021)è per11, alle ore 11. Una nuova puntata di, la “voce libera” che contrasta il “politicamente corretto” e denuncia la situazione italiana attuale. Al centro dell’incontro, l’urlo disperato (“, per nondi”) di ristoratori, imprenditori e commercianti. Un urlo che sarà commentato da Ignazio La Russa, Walter Jeder, Matteo Bassetti, Marco Osnato e Augusto Sartori. La diretta sarà trasmessa sul sito del Secolo d’Italia., l’infettivologo Matteo Bassetti Durante la puntata, il professor Matteo Bassetti, direttore del San Martino di Genova, partirà dall’intervista di pochi giorni fa a coffee break. E illustrerà il suo ...

