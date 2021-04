Primavera | Milan - Juve 0 - 1 Sassuolo di misura sul Cagliari

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA - Nelle gare in programma oggi per la diciottesima giornata del campionato, buon successo esterno dellantus che passa disul campo del: decide la rete di Da Graca . ...

ROMA - Nelle gare in programma oggi per la diciottesima giornata del campionato, buon successo esterno della Juventus che passa di misura sul campo del: decide la rete di Da Graca . Di misura anche il successo del Sassuolo sul Cagliari , vittoria della Sampdoria ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Diretta/Juventus(risultato finale 0 - 1) video tv: decide Da Graca! SI GIOCA A pochi minuti da Roma Fiorentina, ci resta il tempo per ...MILANO - Vittoria esterna della Juventus Primavera: una rete in avvio di Da Graca porta in dote ai bianconeri i tre punti al termine dell'incontro con il Milan. Vantaggio lampo dei bianconeri: al 3' ...Il Milan cerca la reazione ma non riesce praticamente mai ad impensierire Garofani, a parte un paio di tentativi firmati El Hilali. Juve che cerca dal canto suo il raddoppio con Da Graca e Sekulov.