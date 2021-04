Parma-Milan, espulso Ibrahimovic al 60? per proteste (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il suo Milan in 10 uomini al 60?, sul punteggio di 2-0 per i rossoneri lo svedese ha detto qualche parola di troppo e l’arbitro Maresca non ha esitato nel mandarlo anticipatamente sotto la doccia. Alle reti di Rebic e Kessie, entrambe nel primo tempo, ha accorciato le distanze Gagliolo al 66?. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Zlatanha lasciato il suoin 10 uomini al 60?, sul punteggio di 2-0 per i rossoneri lo svedese ha detto qualche parola di troppo e l’arbitro Maresca non ha esitato nel mandarlo anticipatamente sotto la doccia. Alle reti di Rebic e Kessie, entrambe nel primo tempo, ha accorciato le distanze Gagliolo al 66?. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

