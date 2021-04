Fondi in memoria della blogger morta di tumore: 100mila euro raccolti in 3 giorni (Di sabato 10 aprile 2021) «Ciao a tutti, siamo le persone che hanno voluto bene a Francesca. Abbiamo pensato che il modo migliore per ringraziarla fosse attraverso una donazione all’@AIRC_it, per sostenere la ricerca sul cancro. Lei avrebbe voluto così, meno lacrime e più azioni». È il messaggio sulle pagine social della travel blogger Francesca Barbieri morta il 2 aprile a causa di un tumore. https://twitter.com/Fraintesa/status/1378648543376896000 Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) «Ciao a tutti, siamo le persone che hanno voluto bene a Francesca. Abbiamo pensato che il modo migliore per ringraziarla fosse attraverso una donazione all’@AIRC_it, per sostenere la ricerca sul cancro. Lei avrebbe voluto così, meno lacrime e più azioni». È il messaggio sulle pagine social della travel blogger Francesca Barbieri morta il 2 aprile a causa di un tumore. https://twitter.com/Fraintesa/status/1378648543376896000

