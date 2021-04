Emilio Fede ricoverato al San Raffaele | Investito da una macchina

Advertising

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - Agenzia_Ansa : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele #ANSA - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - Nuvola97898994 : RT @Agenzia_Ansa: 'Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito', dice al telefono Emi… - MaryWinner6 : RT @Giorgiolaporta: Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilio Fede

è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista ex direttore del Tg4 due giorni fa è stato investito da una macchina e trasportato all'ospedale milanese, dove è stato ...è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni a giugno, ha spiegato all'ANSA al telefono di essere stato investito.Il giornalista di 89 anni: ll Covid non c'entra nulla. La figlia Sveva all'Adnkronos: Mio padre è un combattente Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano. Il giornalista di 89 anni non è grave ...ITALIA – Non è ricoverato per Covid Emilio Fede. Il giornalista non è grave: “È stata solo una brutta caduta. Ho un problema alle gambe per una scivolata rovinosa“, afferma all’AdnKronos. “Sono in un ...