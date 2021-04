Dai tempi giusti per il richiamo al cambio di farmaco: come funziona la seconda dose? (Di sabato 10 aprile 2021) Domande e risposte sulla somministrazione dei vaccini dopo le indicazioni di Ema e le decisioni prese dall’Italia sugli ultrasessantenni Leggi su corriere (Di sabato 10 aprile 2021) Domande e risposte sulla somministrazione dei vaccini dopo le indicazioni di Ema e le decisioni prese dall’Italia sugli ultrasessantenni

Advertising

CarloCalenda : Il meccanismo è conosciuto dai tempi di Bossi. Sostengo il Governo, approvo tutto, e poi la sparo più forte in modo… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Vaccini, dai tempi giusti per il richiamo al cambio di farmaco: come funziona la second... - Corriere : Vaccini, dai tempi giusti per il richiamo al cambio di farmaco: come funziona la second... - TSconti : @AStramezzi Solo un anno e due mesi. Dai, i tempi sono stati straordinariamente, brevi. Ammaso di buffoni cialtro… - Pacio1961 : #Gasparri Uno dei sedicenti politici più coglioni e limitati cerebralmente (e quindi pericolosi) della storia polit… -