Cosa vuol dire davvero “efficacia” per un vaccino? (Di sabato 10 aprile 2021) (Immagine: Pixabay)Pfizer-BioNTech e Moderna quasi perfetti, Oxford-AstraZeneca così così, Johnson & Johnson potrebbe fare meglio. Guardare i numeri dell’efficacia dei vaccini anti-Covid che abbiamo attualmente a disposizione (e di quelli che arriveranno) può facilmente – e comprensibilmente – portare alla conclusione che esistano dei farmaci di serie A e dei farmaci di serie B. Dimenticando per un momento la questione degli effetti collaterali, è infatti lecito pensare che tra un vaccino la cui efficacia sfiora il 95% e uno cui si ferma al 66% sarebbe tutto sommato preferibile, potendolo fare, scegliere il primo. Come spesso accade, però, le cose sono più complicate di così: il valore dell’efficacia, infatti, va compreso e contestualizzato, e la comparazione brutale dei valori dichiarati dalle aziende produttrici ... Leggi su wired (Di sabato 10 aprile 2021) (Immagine: Pixabay)Pfizer-BioNTech e Moderna quasi perfetti, Oxford-AstraZeneca così così, Johnson & Johnson potrebbe fare meglio. Guardare i numeri dell’dei vaccini anti-Covid che abbiamo attualmente a disposizione (e di quelli che arriveranno) può facilmente – e comprensibilmente – portare alla conclusione che esistano dei farmaci di serie A e dei farmaci di serie B. Dimenticando per un momento la questione degli effetti collaterali, è infatti lecito pensare che tra unla cuisfiora il 95% e uno cui si ferma al 66% sarebbe tutto sommato preferibile, potendolo fare, scegliere il primo. Come spesso accade, però, le cose sono più complicate di così: il valore dell’, infatti, va compreso e contestualizzato, e la comparazione brutale dei valori dichiarati dalle aziende produttrici ...

Cosa vuol dire davvero "efficacia" per un vaccino? Con l'imminente arrivo di Johnson & Johnson, salgono a quattro i vaccini approvati per la somministrazione, ciascuno con una diversa efficacia. Ecco cosa vuol dire e perché i numeri non sono così faci ...

