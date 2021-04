Cosa vuol dire davvero “efficacia” per un vaccino? (Di sabato 10 aprile 2021) Con l’imminente arrivo di Johnson & Johnson, salgono a quattro i vaccini approvati per la somministrazione, ciascuno con una diversa efficacia. Ecco Cosa vuol dire e perché i numeri non sono così facilmente comparabili (Immagine: Pixabay)Pfizer-BioNTech e Moderna quasi perfetti, Oxford-AstraZeneca così così, Johnson & Johnson potrebbe fare meglio. Guardare i numeri dell’efficacia dei vaccini anti-Covid che abbiamo attualmente a disposizione (e di quelli che arriveranno) può facilmente – e comprensibilmente – portare alla conclusione che esistano dei farmaci di serie A e dei farmaci di serie B. Dimenticando per un momento la questione degli effetti collaterali, è infatti lecito pensare che tra un vaccino la cui efficacia sfiora il 95% e uno cui si ferma al 66% ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Con l’imminente arrivo di Johnson & Johnson, salgono a quattro i vaccini approvati per la somministrazione, ciascuno con una diversa. Eccoe perché i numeri non sono così facilmente comparabili (Immagine: Pixabay)Pfizer-BioNTech e Moderna quasi perfetti, Oxford-AstraZeneca così così, Johnson & Johnson potrebbe fare meglio. Guardare i numeri dell’dei vaccini anti-Covid che abbiamo attualmente a disposizione (e di quelli che arriveranno) può facilmente – e comprensibilmente – portare alla conclusione che esistano dei farmaci di serie A e dei farmaci di serie B. Dimenticando per un momento la questione degli effetti collaterali, è infatti lecito pensare che tra unla cuisfiora il 95% e uno cui si ferma al 66% ...

