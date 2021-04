Conte incontra i senatori 5 Stelle. Al via la riforma per il nuovo Movimento (Di sabato 10 aprile 2021) In queste ore l’incontro tra Conte e i senatori del Movimento 5 Stelle. Tema centrale della riunione è la rifondazione dei 5 Stelle Ore di videoconferenze per i 5 Stelle che in questo pomeriggio incontrano il capogruppo Conte. Obiettivo principale di questo incontro è cercare delle linee guide per rifondare il Movimento, o meglio per andare verso un Movimento 2.0. I toni dovrebbero essere pacati, dopo la bufera preceduta in queste settimane. Ormai il vaso è rotto, e non resta che ricostruire. Il divorzio tra Crimi e Casaleggio era nell’aria, ed ora che è definitivo, i figli pentastellati devono tirare le somme per poter ripartire. Ovviamente Conte sembra ancora il collante e l’unico che ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) In queste ore l’incontro trae idel. Tema centrale della riunione è la rifondazione dei 5Ore di videoconferenze per i 5che in questo pomeriggiono il capogruppo. Obiettivo principale di questo incontro è cercare delle linee guide per rifondare il, o meglio per andare verso un2.0. I toni dovrebbero essere pacati, dopo la bufera preceduta in queste settimane. Ormai il vaso è rotto, e non resta che ricostruire. Il divorzio tra Crimi e Casaleggio era nell’aria, ed ora che è definitivo, i figli pentastellati devono tirare le somme per poter ripartire. Ovviamentesembra ancora il collante e l’unico che ...

